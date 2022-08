Coronavirus, sono 27 i nuovi casi nei comuni del Cuoio

Oggi 21 agosto sono 27 i nuovi casi di positività al coronavirus nei comuni del Cuoio: 10 a San Miniato, 6 a Fucecchio, 4 a Santa Maria a Monte e Santa Croce sull’Arno, 2 a Montopoli Valdarno, 1 a Castelfranco di Sotto.

In Toscana 888 in più rispetto a ieri (230 confermati con tampone molecolare e 658 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.273.367 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti .028 tamponi molecolari e 5576 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,4% è risultato positivo. Sono invece 1412 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,9% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 83118, -0,1% rispetto a ieri.

Sono 374334 i casi complessivi ad oggi a Firenze (156 in più rispetto a ieri), 91856 a Prato (59 in più), 107805 a Pistoia (61 in più), 68244 a Massa (63 in più), 145845 a Lucca (114 in più), 158573 a Pisa (133 in più), 123490 a Livorno (97 in più), 123584 ad Arezzo (88 in più), 97989 a Siena (51 in più), 74817 a Grosseto (66 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 82747 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (67 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.273.367 (956 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 91 anni di Livorno.