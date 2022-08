Per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che stava guidando, una Fiat Punto ed è finita contro un muro in curva. Nell’incidente, nella mattina di oggi 21 agosto tra San Romano e Ponte a Egola, nel comune di San Miniato, una donna di 89 anni ha perso la vita.

Non sono coinvolti altri veicoli, quindi i carabinieri non escludono che possa esserci un malore all’origine dell’incidente. Saranno i carabinieri, intervenuti sul posto anche per regolare la viabilità, a ricostruire la dinamica dell’evento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe andata dritta in curva, finendo contro il muro di un giardino sulla Tosco romagnola, all’incrocio con via Leonardo da Vinci.

All’arrivo dei soccorritori, la donna era già morta.

(notizia in aggiornamento)