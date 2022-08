Galleno, continuano i controlli nelle case affittate a stranieri

Continuano senza sosta i controlli congiunti di polizia municipale e carabinieri a Galleno per verificare la presenza di stranieri non in regola e di affitti al nero.

Nell’ambito di questa operazione, stamani (23 agosto) i carabinieri di Castelfranco, quelli della Compagnia di San Miniato, insieme ad agenti della polizia municipale di Castelfranco, hanno svolto un altro controllo in una abitazione affittata a stranieri.

Dagli accertamenti è risultato che i tre presenti erano in regola. Attività del genere proseguiranno anche nei prossimi giorni.