Investito a Marsiglia, Santa Croce sull’Arno piange Roberto

Le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare. Quando però i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato a terra due ciclisti investiti da uno scooter. Lui, Roberto Duranti, 39 anni da compiere a settembre, di Santa Croce sull’Arno è morto sul colpo. L’altra ciclista invece, una ragazza, si trova ricoverata all’ospedale in condizioni serie.

Alla guida dello scooter che li ha investiti, nella mattina di ieri 25 agosto a Marsiglia, in Francia, c’era una ragazza di 27 anni, ferita e portata all’ospedale ma in condizioni apparentemente non gravi. All’arrivo dei soccorritori, il cuore di Roberto non batteva già più e nulla è servito a rianimarlo.

La tragica notizia della sua morte si sta diffondendo velocemente a Santa Croce, dove era molto conosciuto, come il resto della sua famiglia. Il fratello Marco, avvocato e attivista politico del centrodestra, ieri è subito partito per la Francia appena appresa la notizia. Poco dopo lo hanno seguito anche gli altri familiari.

(notizia in aggiornamento)