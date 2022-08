Tentano di rubare abiti, fermata coppia di San Miniato

E’ stato l’addetto alla vigilanza ad accorgersi degli strani movimenti. In un negozio di abbigliamento del centro storico di Pisa, in corso Italia, due persone stavano cercando di nascondere della merce.

Erano circa le 16 di ieri 25 agosto quando è arrivata una pattuglia della squadra Volanti della questura di Pisa perché l’addetto alla vigilanza aveva fermato le due persone con merce non pagata.

La coppia è stata presa in consegna dalla Polizia e accompagnata in ufficio, dove sono stati formalmente identificati per due 23enni residenti a San Miniato e denunciati per tentato furto aggravato in concorso.