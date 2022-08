Caro bollette e scuola: ipotesi settimana corta, temperatura abbassata e Dad

Caro gas, con la riapertura delle scuole e l’autunno e l’inverno alle porte, si pensa a come abbattere i costi.

In Gran Bretagna l’ipotesi è quella di ridurre le lezioni in classe a scuola a soli tre giorni a settimana per tagliare i consumi.

In Italia, invece, cosa succederà?

Molte scuole italiane, tra asili, elementari e medie, hanno già la settimana corta, dal lunedi al venerdi, ma il problema sorgerebbe per i licei, dove le lezioni sono previste anche il sabato.

Una questione, quella dell’abbattimento del caro bollette, che sta animando molti comuni e province italiane, presidi inclusi: la settimana corta per tutti permetterebbe di ammortizzare costi delle bollette, sia del riscaldamento che dell’energia elettrica.

Tra le ipotesi anche il ritorno della Dad, come in tempi di Covid, e due gradi in meno per il riscaldamento.

La prossima settimana il governo dovrebbe varare il nuovo decreto per l’emergenza energetica, ma questo tema non dovrebbe rientrare nelle decisioni.