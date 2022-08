Piazza Pertini, infuria la protesta per il degrado e la sosta dei camper

È possibile che un gruppo di persone possa accamparsi in un parcheggio pubblico e restarvi per giorni e giorni? La domanda, ma più che altro la protesta, arriva da Fucecchio. Il luogo è piazza Pertini dove ha sede il palazzetto dello Sport.

In questo punto, all’angolo con via Fucecchiello, ove è presente anche uno scarico delle acque nere dei camper, abbiamo raccolto lo sfogo di alcuni abitanti del posto. “Da circa una settimana nell’area del palasport vi sono alcune persone che stazionano in una roulotte – spiega uno di loro -. Una situazione che si verifica spesso durante l’anno. Queste persone utilizzano l’acqua della fontana dell’area dello scarico delle acque nere dei camper e sicuramente produrranno anche rifiuti. Inoltre fanno anche il bucato e lo mettono ad asciugare al sole sugli appositi stendini”.

“La roulotte – osservano – è sganciata dal veicolo trainante, e quindi da sola non potrebbe sostare, ci è stato detto. Tutto questo alla luce del sole è ben visibile dalla trafficatissima via Fucecchiello. Siamo meravigliati come questa situazione che va avanti da giorni sia passata inosservata agli organi preposti al controllo del territorio”.