Rogo nei boschi del monte Faeta

Un incendio di bosco si è sviluppato nel pomeriggio di oggi (29 agosto) sul monte Faeta, al confine fra le province di Lucca e Pisa.

In fiamme un’area di vegetazione sopra l’abitato di Vorno. Sul posto sono entrate in azione le squadre dell’Aib. L’incendio avrebbe interessato il versante pisano ma poi il vento avrebbe sospinto le fiamme in territorio lucchese.

Fortunatamente non ci sono abitazioni e manufatti nelle vicinanze.

