Sabato pomeriggio scorso (27 agosto). Sono circa le 17,45 quando due furbetti dei rifiuti hanno scaricato mobilia alla campana di vetro sulla Tosco Romagnola, tra via Ribaldinga e il vivaio Giuliani. Sono stati ripresi dalle telecamera e ora è caccia ai due incivili.

A rendere noti i fatti, pubblicando su Facebook anche i fermi immagine delle telecamere di videosorveglianza, è il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli che chiede aiuto ai cittadini per rintracciare i due. “Siamo in centro paese, sulla strada più trafficata di tutto il Comune – commenta il primo cittadino – , i soggetti arrivano con l’auto e scaricano materiale per almeno tre minuti. Dalle immagini si vede che passano molte auto (anche un ciclista); spero che qualcuno ci aiuti a rintracciare questo veicolo, che qualcuno abbia qualche ulteriore elemento per rintracciare questi due”.