Si scontra in auto contro un camion: conducente in ospedale

Brutto incidente questa mattina (29 agosto) in via delle Colline per Legoli a Pontedera.

Un’auto si è scontrata con un camion. Il conducente della vettura è rimasto incastrato nelle lamiere: è stato liberato dai vigili del fuoco e consegnato ai sanitari del 118 che gli hanno riscontrato una sospetta frattura ad una gamba. Il ferito è stato infine condotto in codice giallo all’ospedale di Pontedera.