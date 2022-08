Voleva mettere al sicuro l’amica, è caduto dalle spallette

Voleva evitare che cadesse l’amica e invece dalle spallette dell’Arno è volato giù lui. E’ successo ieri sera 29 agosto a Pisa. Il ragazzo, uno studente brasiliano di 26 anni in Erasmus, è stato soccorso dal personale sanitario inviato dal 118.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo voleva evitare che una sua amica che si era coricata sulle spallette dei lungarni cadesse di sotto ma ha perso l’equilibrio precipitando per alcuni metri e fermandosi sulla banchina in cemento. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita ma le ferite sarebbero serie.