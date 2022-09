Cadavere in decomposizione in un campo a Pisa

Un operaio impegnato nei lavori di bonifica di un’area verde appena fuori il centro abitato di Pisa, nel pomeriggio di oggi 1 settembre ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione e in parte mangiato da animali, nascosto dalla vegetazione. Il corpo è stato urtato dalla benna di un mezzo.

Secondo le prime indagini esterne del medico legale, quel corpo sarebbe rimasto lì per mesi. Le indagini dei carabinieri dovranno intanto identificarlo tenendo anche conto delle denunce di scomparse raccolte negli ultimi mesi, in attesa anche di apprendere le cause del decesso. Un lavoro non facile per gli esperti dell’istituto di medicina legale dell’università di Pisa, dato che al momento non è possibile stabilire neppure se si tratti di un uomo o di una donna.