Ritrovato in provincia di Lucca il ciclista disperso sui Monti Pisani

Il ciclista disperso sui Monti Pisani, nel comune di Calci, è stato ritrovato a San Lorenzo a Vaccoli, in provincia di Lucca. Si è presentato spontaneamente in una abitazione distante circa 300 metri in linea d’aria dal sentiero dove è stata ritrovata la bicicletta. Le sue condizioni appaiono buone, nonostante una brutta caduta, e la strada fatta nei boschi per raggiungere una abitazione.

L’uomo non aveva fatto rientro a casa e le ricerche, da parte dei vigili del fuoco del comando di Pisa, iniziate da ieri sera (31 agosto) poco dopo le 23, sono proseguite per tutta la mattina.

Da subito era stato attuato il dispositivo di soccorso con invio di cinofili, droni e squadre di terra sia dei vigili del fuoco sia dal personale attivato dalla prefettura

Da questa mattina, con il ritrovamento del casco e della bicicletta, le ricerche si erano spostate nella provincia di Lucca, dove il comando di competenza ha preso in carico l’area di ricerca inviando l’unità di di comando locale, dove il personale specializzato coordina e gestisce le operazioni di ricerca.

È salito in volo anche Drago 124 del reparto volo di Cecina, per il sorvolo dell’area impervia in corrispondenza del casco e della bici ritrovati. Sono proseguite in contemporanea le ricerche con le squadre di terra, dei cinofili e dei droni.