Torna a casa dal lavoro, aggredita in auto da tre stranieri

Hanno bloccato la sua auto e hanno provato a farla scendere strappandole la camicetta. Solo un’auto arrivata in direzione contraria di marcia ha disturbato gli aggressori che sono scappati nel bosco e ha permesso alla ragazza di scappare. L’episodio, raccontato dal consigliere comunale Simone Testai, è accaduto nella serata di oggi 1 settembre sulla strada che da Fucecchio porta alle Vedute, lungo via Montebono.

La ragazza stava rientrando a casa dal lavoro quando è stata fermata e aggredita dai tre stranieri che hanno cercato di salire sulla sua auto, forse per rubargliela. “Spacciatori”, secondo Testai e secondo molti altri residenti della zona, che ormai da anni denunciano quel supermercato dello spaccio che si nasconde nelle colline delle Cerbaie. Sono stati allertati i carabinieri e la ragazza, terrorizzata, è stata accompagnata all’ospedale di Empoli.

“La situazione – per Testai e sulla stessa linea è anche il consigliere Leonardo Pilastri – non è più sostenibile. Lo Stato deve farsi carico di questa situazione e le autorità locali devono mettere in atto ogni azione necessaria, anche chiudere le strade comunali per contrastare questi criminali”.