Aggredì i carabinieri, 35enne di Castelfiorentino in carcere

I carabinieri di Castelfiorentino lo hanno rintracciato, arrestato, e portato in carcere a Sollicciano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Firenze.

Il 35enne del Marocco, nel giugno scorso, aveva aggredito i militari dell’Arma intervenuti a seguito di un’aggressione ai danni di un uomo del posto. Arrestato e portato in caserma, era stato poi trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, unitamente a quasi 700 euro in contanti, verosimilmente provento di attività di spaccio.

L’uomo era stato poi sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sostituita poi con l’obbligo di dimora nel Comune di Castelfiorentino.

Tuttavia, la condotta dell’uomo in due episodi ha comportato un ulteriore aggravamento della misura, convertita dunque nella custodia cautelare in carcere. In particolare, un episodio è avvenuto lo scorso 10 agosto ove è rimasto coinvolto in una lite e successivamente denunciato per lesioni personali aggravate in concorso ed il secondo lo scorso 13 agosto ove ha partecipato ad una lite con altri cittadini stranieri.