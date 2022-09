Carabinieri, la provincia di Pisa ha un nuovo comandante

Il colonnello Mauro Izzo da oggi 2 settembre è il comandante provinciale dei Carabinieri di Pisa. L’ufficiale superiore è nativo del Latinense, è sposato e padre di due figli. Laureato in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza e Scienze Politiche, proviene dai corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena, dove ha frequentato il 177esimo corso “Tenacia” e, successivamente, ha completato la formazione alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Con il grado di tenente è stato prima comandante di Plotone e poi di Compagnia all’11esimo battaglione mobile Carabinieri di Bari, quindi ha retto il comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caltagirone nel catanese, per poi essere trasferito a Civitavecchia.

Dopo queste prime esperienze nella linea territoriale, è stato trasferito alla Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma, dove, per 7 anni si è dedicato alla formazione dei giovani ufficiali allievi, in qualità di comandante di sezione e insegnante. Nel 2016 è ritornato in Sicilia dove ha retto il comando del reparto operativo di Messina e coordinato numerosissime operazioni di servizio.