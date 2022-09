Molesta i clienti in un locale e scalcia alla polizia

Una volante della questura di Pisa è intervenuta ieri, 1 settembre, nel primo pomeriggio, dopo la segnalazione di una persona molesta in un locale a Cisanello.

L’uomo, che non aveva nessuna intenzione di andarsene, nonostante gli inviti del proprietario, ha arrecato disturbo ai clienti

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo seduto al tavolino. Identificato per un

cittadino brasiliano 31enne, domiciliato a Pisa, l’uomo è stato invitato di nuovo ad allontanarsi

dal locale dai poliziotti, ma si è rifiutato iniziando a scalciare e divincolarsi.

Caricato sulla pantera, è stato portato in questura dove poi è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e nei suoi confronti sono state anche avviate le procedure per la espulsione dal territorio nazionale, dato che non ha più un permesso di soggiorno che lo legittima a permanere sul territorio nazionale.