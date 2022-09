Ricercato a Livorno, fermato a Pisa

Era ricercato dalla procura di Livorno, perchè destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg, ed è stato fermato a Pisa, in piazza Vittorio Emanuele, da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine che stava effettuando dei controlli in centro.

Il 26enne originario della Tunisia è stato quindi caricato in auto e portato in questura per la notifica degli atti, con l’obbligo di fare rientro nella città labronica.