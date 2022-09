Scuola di Corano, chiesto il rinvio a giudizio per i tre “maestri”

La Procura di Pisa ha chiesto il rinvio a giudizio dei 3 “maestri” della scuola di Corano e di precetti islamici per ragazzi arrestati nel 2019 a Santa Croce sull’Arno (qui e qui) con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla minore età e dall’affidamento in custodia dei minori.

Le posizione dei tre non sono le stesse: il “maestro” più grande avrebbe usato la bacchetta sulle mani e chiuso i bimbi in uno sgabuzzino. mentre i due collaboratori avrebbero un concorso di colpa per aver tollerato e non denunciato le punizioni fisiche. Nel corso dell’incidente probatorio, comunque, tutti i ragazzini sentiti dichiararono di non aver mai subìto punizioni corporali. Ma la soggezione psicologica fu una delle spinte che portò gli agenti al blitz nella struttura di via Michelangelo.