Beccato a rubare una bici elettrica da 1600 euro finisce in manette

Ad arrestarlo dopo aver rubato, durante la notte scorsa, una bici elettrica da 1600 euro, sono stati i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Pisa.

L’uomo, un 42enne della Tunisia, è stato sorpreso ed arrestato mentre, in piazza Toniolo, era intento a scassinare il lucchetto di sicurezza del velocipede, asportato in una via del centro, poco prima.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio

direttissimo