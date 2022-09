Ruba abbigliamento in un negozio in Corso Italia a Pisa: preso in flagrante

Dopo aver rubato capi di abbigliamento per circa 140e euro in un negozio in Corso Italia a Pisa, è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile.

A finire in manette, ieri, 2 settembre, è stato cittadino tunisino di 42 anni.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

L’arrestato, che ha precedenti specifici, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.