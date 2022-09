Coronavirus, 13 nuovi casi nei comuni del Cuoio

Sono 62 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Pisa.



I contagi nei comuni del Cuoio sono 13: 2 a Santa Maria a Monte, 2 a Castelfranco di Sotto, 4 a San Miniato, 2 a Santa Croce sull’Arno, 1 a Montopoli e 2 a Fucecchio

In Toscana sono 1.379.659 i casi di positività al coronavirus, 541 in più rispetto a ieri (144 confermati con tampone molecolare e 397 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.288.567 (93,4% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 832 tamponi molecolari e 4726 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,7% è risultato positivo. Sono invece 1134 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,7% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 80427, -0,6% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 239 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno).

Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 92 anni di Lucca.

L’età media dei 541 nuovi positivi odierni è di 53 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 13% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 31% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (144 confermati con tampone molecolare e 397 da test rapido antigenico). Sono 376903 i casi complessivi ad oggi a Firenze (89 in più rispetto a ieri), 92535 a Prato (28 in più), 108685 a Pistoia (47 in più), 69263 a Massa (50 in più), 147345 a Lucca (70 in più), 160070 a Pisa (62 in più), 124793 a Livorno (59 in più), 124814 ad Arezzo (56 in più), 98907 a Siena (39 in più), 75789 a Grosseto (41 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 173 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 232 nella Nord Ovest, 136 nella Sud est.

Complessivamente, 80188 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (470 in meno rispetto a ieri, meno 0,6%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.288.567 (1021 in più rispetto a ieri, più 0,1%).