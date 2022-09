Lutto a Santa Croce e a San Miniato per la morte della professoressa Decky Fornaciari

Lutto a San Miniato e a Santa Croce sull’Arno per la scomparsa di Decky Fornaciari, docente dell’istituto Vespucci-Colombo di Livorno, da sempre molto attiva e presente ai pellegrinaggi della memoria organizzati dall’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, cui partecipava con il padre Massimo, sanminiatese doc.

A diffondere la notizia il Comune di San Miniato che, con sindaco Giglioli e amministrazione tutta esprimono il profondo cordoglio per la prematura scomparsa della professoressa.

“La comunità di San Miniato – si legge nella nota del Comune – si stringe attorno al marito Luca, ai genitori ed ai familiari in questo momento di immenso dolore”

A ricordarla anche la dirigente scolastica della scuola dove insegnava, Francesca Barone Marzocchi. “Sono molto difficili l’esercizio della razionalità e l’uso delle parole quando le emozioni sono predominanti e violente – si legge nel ricordo – La professoressa Fornaciari ha vissuto la sua esperienza professionale con passione, entusiasmo, capacità, competenza e determinazione. Ha seguito, insegnato, imparato e si è divertita con le studentesse e gli studenti. Ha voluto esserci sempre e per sempre ci sarà. Il suo essere sorridente, pronta a nuove sfide, combattiva nelle battaglie personali oltre che professionali, creativa e ricettiva l’hanno resa la Decky a cui tutti noi vogliamo bene. Quello che Decky lascia a tutti noi è l’esempio di come un insegnante dovrebbe essere, di come si affrontano a testa alta e con il sorriso anche le situazioni più difficili. È lei ad aver vinto la battaglia. Con le lacrime di oggi per il vuoto, ma con la piena consapevolezza del patrimonio che ci hai lasciato: grazie Decky. A te, tutti noi dedichiamo con grande affetto quest’anno scolastico, nuovo e difficile. Cercheremo di affrontarlo con il tuo dolce sorriso”.