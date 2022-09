Controlli alla stazione di Pisa, due ragazzi segnalati per droga

Proseguono i controlli straordinari disposti in zona stazione a Pisa che nella giornata di ieri hanno portato alla identificazione di 120 persone e all’accertamento di diversi illeciti.

In particolare, un uomo di origini tunisine dopo aver dato in escandescenza è stato prima soccorso dal 118 per il suo stato di alterazione psicofisica e successivamente sottoposto a procedura espulsiva dal territorio dello Stato.

Due ragazzi sono stati sorpresi in possesso di sostanza stupefacente per uso personale e sono stati deferiti all’autorità amministrativa per le opportune sanzioni.

Inoltre, un uomo del Mali è stato sorpreso a compiere atti contrari alla pubblica decenza e, oltre alla sanzione amministrativa, nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento dalla Stazione.