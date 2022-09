Entra in casa di un uomo e lo picchia, poi aggredisce i carabinieri

I carabinieri lo hanno arrestato dopo averlo fermato a fatica in casa di un’uomo che aveva minacciato e picchiato. Il 33enne, non contento, si è scagliato anche contro i militari ed è finito in manette.

E’ successo nella notte di ieri a Pisa: il giovane uomo, in preda ai fumi dell’alcol, si era appena introdotto in casa di un uomo dopo aver rotto il vetro della finestra e aveva iniziato a colpirlo dopo averlo minacciato.

All’arrivo dei carabinieri, il 33enne ha aggredito anche loro. L’arrestato, trattenuto in camera di sicurezza, nella mattinata di ieri (5 settembre) è stato giudicato con giudizio direttissimo, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.