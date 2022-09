Viola la misura dell’affidamento in prova: arrestato un 43enne

Viola le prescrizioni dell’affidamento in prova: arrestato. E’ successo lo scorso 3 settembre quando i carabinieri di Castelfiorentino hanno arrestato un uomo di 43 anni, in ottemperanza di un provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza di Firenze.

I militari hanno rintracciato e tratto in arresto l’uomo, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e ricettazione, commessi nel 2009, per i quali era stato già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Tuttavia, secondo l’accusa, le diverse violazioni della predetta misura hanno comportato un aggravamento della medesima, portando così alla sostituzione con la custodia in carcere.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dunque tradotto presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.