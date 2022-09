Travolta da un’auto resta incastrata sotto il mezzo: grave una donna

E’ in gravi condizioni una donna di 59 anni, di origini straniere, che è stata travolta da un’auto che stava facendo retromarcia in via Tosco Romagnola, a San Miniato Basso.

Secondo quanto appreso, la signora è rimasta incastrata sotto al mezzo il cui conducente non si è reso conto della presenza della donna. L’allarme è stato dato immediatamente al 118 che ha inviato sul posto le ambulanze e i vigili del fuoco di Castelfranco.

I sanitari si sono resi subito conto della gravità della situazione e hanno allertato l’elisoccorso Pegaso che ha trasferito la donna in ospedale. Stando a quanto ricostruito, l’incidente sarebbe avvenuto poco dopo mezzogiorno, nei pressi della Caritas, per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

I soccorsi si sono svolti in modo piuttosto concitato. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare la donna da sotto all’auto, dove era rimasta incastrata.