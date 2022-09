Topo d’auto beccato dai carabinieri finisce nei guai

I carabinieri della stazione di Porta a Mare e del Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno denunciato un 34enne di origini magrebine, per il furto ai danni di numerose autovetture in sosta all’interno del parcheggio Pisamover di via di Goletta.

L’uomo, sorpreso mentre, alle prime luci dell’alba, si aggirava all’interno del parcheggio con una torcia a batteria, dopo una breve fuga è stato bloccato dai militari e trovato in possesso della somma di circa 50 euro, in monete di vario taglio, e di un trolley con all’interno diverse paia di occhiali da sole, chiavette usb, caricabatterie per telefoni cellulari asportati all’interno di 24 autovetture in sosta, che avevano i vetri infranti.