Treni, il personale di bordo incrocia le braccia: “In Toscana adesioni oltre il 70%”

“In Toscana adesioni oltre il 70%”. A rendere note le cifre della partecipazione allo sciopero indetto per la giornata di oggi (9 settembre) è Uiltrasporti, che qualche giorno fa insieme a Cgil, Fit Cisl, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa reni aveva lanciato la manifestazione per protestare contro le aggressioni subite dal personale a bordo dei treni.

“Ringraziamo i lavoratori per questa massiccia mobilitazione, che testimonia come il tema sia molto sentito e attuale – spiega Leonardo Mugnaini della Uiltrasporti Toscana -. Siamo sempre stati in prima linea per contrastare un fenomeno che sta dilagando. In questi ultimi anni – grazie anche a un clima politico e sociale che si è fatto via via più cupo e pesante – le aggressioni a bordo dei treni sono aumentate e non possiamo più girarci dall’altra parte. Per questo abbiamo scelto di scioperare oggi: per ribadire che servono politiche serie e concrete per porre argine al fenomeno che mette quotidianamente a repentaglio l’incolumità di lavoratrici e lavoratori e degli stessi utenti. E’ assolutamente prioritario porre un argine efficace e immediato alle aggressioni”.