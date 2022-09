E’ partita una campagna straordinaria di controlli delle condizioni psicofisiche dei conducenti organizzata, su input della polizia stradale di Firenze con quelle di Pistoia e Prato, con il personale della questura del capoluogo toscano, della polizia municipale di Firenze e con l’ausilio di un laboratorio di analisi mobile.

Il controllo è stato reso ancora più incisivo dalla presenza di Barak, il cane poliziotto dei cinofili della questura di Bologna.

La notte tra venerdì 9 e sabato 10 settembre è stato effettuato, sul Lungarno Aldo Moro a Firenze, il controllo del traffico che, con l’occasione, è stato dirottato nel parcheggio del piazzale Alcide De Gasperi.

Il servizio ha permesso di controllare con il “precursore” tutti i conducenti in transito sulla tratta in argomento, dei quali 24 sono risultati positivi all’alcooltest con un tasso superiore al limite consentito. Per loro è scattata la contestazione dell’articolo 186/2 del codice della strada ed il conseguente ritiro della patente di guida.

Dei conducenti sanzionati, 18 sono stati anche denunciati. Oltre alle patenti di guida ritirate, sono anche stati sottoposti a sequestro amministrativo 2 veicoli.

Sono invece 7 i conducenti risultati positivi al test delle sostanze stupefacenti: anche per loro è scattato il ritiro della patente di guida a seguito della contestazione dell’articolo 187 del codice della strada.

Grazie poi al dispositivo Targa System della Municipale sono state contestate 4 omesse revisioni e una mancata assicurazione. Complessivamente sono stati decurtati 310 punti dalle patenti (10 a testa).

Inoltre, tra i 31 automobilisti ai quali è stata ritirata la patente, 5 sono risultati positivi sia all’alcool che alla droga; 3 erano anche neopatentati: per questi ultimi, sanzioni maggiorate.