Colpito da un’auto dopo l’incidente

Poteva finire molto peggio. Un’auto parcheggiata e coinvolta in un incidente, ieri 11 settembre a Ponte a Egola di San Miniato, è finita contro un pedone, che in quel momento stava passeggiando sul marciapiedi. I carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di San Miniato hanno denunciato a piede libero un giovane per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali.

Il ragazzo, ieri sera, stava transitando a Ponte a Egola quando, per cause e con dinamica in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro 3 macchine parcheggiate lungo la via. Una delle vetture, a causa dell’impatto, si è mossa e ha colpito un uomo che si trovava a passare sul marciapiede attiguo.

Il pedone, immediatamente soccorso dal personale inviato dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Empoli per le cure del caso ma non è in pericolo di vita.