Auto fuori strada, morto turista a Volterra

Stava raggiungendo in automobile, da solo, l’agriturismo dove stava trascorrendo un periodo di vacanza nei pressi di Volterra. Nel pomeriggio di oggi 13 settembre, però l’uomo, un turista olandese di 31 anni, avrebbe perso il controllo del veicolo che si è ribaltato.

Per soccorrere il giovane è stato allertato anche l’elisocossorso Pegaso, mai atterrato poiché il 31enne era già morto. Per lui i soccorsi si sono rivelati inutili. Il corpo si trova all’istituto di medicina legale di Pisa per l’autopsia. I carabinieri escludono che altri siano coinvolti nell’incidente.