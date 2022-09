Quando i soccorritori sono arrivati, l‘uomo era in condizioni critiche, tanto che hanno ritenuto necessario attivare l’elisoccorso Pegaso. Il 50enne è stato infatti trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze.

L’uomo è stato ritrovato a bordo della sua automobile, parcheggiata in strada. In corso le indagini dei carabinieri di San Miniato. Tra le ipotesi, non è escluso un gesto estremo volontario.

(notizia in aggiornamento)