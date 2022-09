Un camion si è ribaltato sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. L’autista stava uscendo a Santa Croce sull’Arno, in direzione Pisa quando, per cause e con dinamica in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Soccorso l’autista, un uomo di 51 anni, per il quale però non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. L’incidente in FiPiLi è successo intorno alle 11,30 di oggi 14 settembre. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Nel ribaltarsi, il camion ha perso il carico che stava trasportando e sono stati chiusi il tratto della FiPiLi tra lo svincolo di San Miniato e quello di Santa Croce, in direzione Livorno e la rampa di ingresso a San Miniato Basso per il ripristino delle condizioni di sicurezza.