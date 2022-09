Cento dollari per andare a Pisa, ma il tassista è abusivo

Sanzione amministrativa da 1.812 euro, ritiro della patente ai fini della sospensione e confisca del veicolo a un tassista abusivo. Questo l’esito di un’operazione compiuta pochi giorni fa dalla Municipale di Livorno.

La polizia municipale aveva infatti ricevuto alcune segnalazioni di taxi abusivi nell’area del centro cittadino che riuscivano ad intercettare molti turisti delle navi da crociera, offrendo loro servizi di trasporto pur in assenza delle relative licenze.

E’ stato pertanto predisposto dal Nucleo operativo sicurezza urbana un accurato servizio di osservazione con personale in divisa ed in borghese, che è riuscito ad individuare una persona (di nazionalità extracomunitaria) mentre offriva il servizio taxi a quattro turisti statunitensi, utilizzando la propria autovettura privata.

Dopo aver fatto salire i turisti, il taxi abusivo si è diretto verso Pisa ma è stato bloccato dagli agenti prima che lasciasse il territorio comunale.

Il conducente del taxi abusivo ha cercato di giustificare la presenza dei turisti qualificandoli come suoi parenti, ma la cosa è stata subito smentita dagli statunitensi, ignari di trovarsi a bordo di un abusivo.

Nello specifico era stata loro richiesta la somma di 100 dollari per essere condotti a Pisa.

Il tassista abusivo è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 86 del codice della strada (che prevede una sanzione amministrativa che va da 1.812 a 7249 euro, il ritiro della patente ai fini della sospensione da quattro a dodici mesi e la confisca del veicolo).

Ai turisti, che si sono profusi in ringraziamenti nei confronti degli agenti della polizia municipale per l’intervento, è stato fornito un taxi regolare che con la cifra di 50 euro li ha condotti a Pisa, con un risparmio quindi del 50%, mentre il tassista abusivo, rimasto a piedi, si è visto costretto a sua volta a chiamare a sua volta un taxi regolare per tornare a casa.