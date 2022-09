Forava le gomme dopo il furto in auto, coppia ai Domiciliari a Fucecchio

La rapidità con cui agivano ha sorpreso anche i carabinieri. E anche la cattiveria con la quale si guadagnavano un vantaggio per la fuga non è comune. I due ragazzi conviventi di 23 e 22 anni, italiani di Fucecchio, dopo aver infranto i finestrini di numerose autovetture per impossessarsi di beni di valore lasciati all’interno come smartphone, tablet, pc, occhiali da sole, capi griffati, denaro contante e carte di pagamento, foravano gli pneumatici con un punteruolo per evitare di essere inseguiti dalle vittime.

A conclusione di complicate indagini andate avanti da febbraio fino a luglio 2022, ieri 13 settembre i carabinieri del nucleo operativo di Firenze hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Firenze, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

La giovane coppia, già nota alle forze dell’ordine, si trova agli arresti domiciliari. Il procedimento penale nei loro confronti è in fase di indagini e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche a loro favore.

I due comunque, secondo le indagini dei carabinieri, sarebbero responsabili di una serie di furti su auto in sosta nelle vie cittadine di Firenze, Fucecchio, Bagno a Ripoli, Carmignano e Livorno. Durante l’operazione sono state condotte perquisizioni domiciliari e veicolari in più province toscane, nelle quali è stata recuperata la refurtiva, parte della quale già restituita ai legittimi proprietari.