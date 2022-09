Morto sotto il trattore alle Cerbaie, arriva l’elisoccorso Pegaso

E’ rimasto incastrato sotto al trattore che si è ribaltato mentre stava lavorando, per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento. L’incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi 14 settembre a Massarella, nel comune di Fucecchio, a pochi metri dalla provincia di Pistoia.

Sul posto sono arrivati gli operatori della medicina del lavoro e sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Vinci coadiuvati da quelli di Fucecchio l’uomo, 67 anni e in pensione, stava ripulendo il campo spostando alcune macerie quando ha imboccato male una strada di costa e il trattore si è ribaltato.

Il magistrato di turno non ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti.

(notizia in aggiornamento)