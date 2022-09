Piantagione di cannabis nel bosco, la trovano i carabinieri

Nella mattinata di ieri, 14 settembre, i carabinieri della Compagnia di Empoli, all’interno di un’area boschiva a Poggioni, nel comune di Cerreto Guidi, hanno rinvenuto una piantagione di cannabis di considerevoli dimensioni, composta da ben 98 piante, di altezza compresa tra i 100 ed i 150 centimetri e del peso complessivo di 160 chili, unitamente a materiale per l’irrigazione e concime, utilizzati per la coltivazione.

La coltura è stata realizzata da ignoti in una zona impervia, all’interno della fitta vegetazione della macchia.

Le piante sono state sequestrate e portate via per essere campionate ed analizzate, in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso le indagini per individuare i responsabili della coltivazione illecita.