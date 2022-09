Era tra i padri del Consorzio Conciatori, addio a Luano Senesi

Lo avevamo conosciuto nel 2017, in occasione dei 50 anni del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola di San Miniato che aveva contribuito a creare. Lo avevamo incontrato ancora in conceria, a girare tra i bottali e i pallet carichi di prodotti (qui l’intervista).

Oggi 16 settembre è morto Luano Senesi, 87 anni, della conceria Marca Toro, ormai da tempo nelle mani del figlio Massimiliano, che si vantava di aver fatto studiare (“io non ho potuto – raccontava -. A 13 anni ero già in conceria) e come lui per molto tempo impegnato nel Consorzio.

“Animatore dell’attività consortile – lo ricordano oggi i Conciatori -, fin da giovanissimo ha partecipato con costanza e passione a tutti gli eventi associativi, ricoprendo la carica di consigliere del Consorzio Conciatori dall’anno 1977 al 2005. Sagace, con il suo carattere allegro, sempre pronto alla battuta, Luano è un personaggio storico di Ponte a Egola. Conoscitore attento di tutte le dinamiche conciarie, ha reso la conceria Marca Toro una delle realtà più importanti nel nostro panorama.

I conciatori si stringono al dolore dei familiari, noi tutti siamo onorati di averlo conosciuto come imprenditore ma soprattutto come uomo, lascerà un grande vuoto non solo nella sua famiglia e nella sua azienda ma in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo”.