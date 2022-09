Albero in via di Pruneta, strada chiusa

La pioggia è caduta forte per neppure mezz’ora. Ma tanto è bastato per creare i primi disagi. Un albero è caduto sulla carreggiata in via di Pruneta, a San Miniato.

Per motivi di sicurezza e per consentire il ripristino, al momento la strada è chiusa.

A Santa Croce sull’Arno, un ramo è caduto in Piazza del popolo ma senza arrecare danni a cose o persone.

(notizia in aggiornamento)