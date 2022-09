Più di 10mila euro di cocaina nei boschi delle Cerbaie, la scoperta della Municipale

Circa 50 grammi di cocaina purissima sono stati recuperati ieri 16 settembre in via di Rimedio dagli agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa durante uno dei pattugliamenti quotidiani lungo le strade che costeggiano i boschi delle Cerbaie, nel comune di Fucecchio. Una quantità di stupefacente che, se “tagliata” e messa sul mercato, poteva fruttare oltre 10mila euro. L’involucro con la cocaina è stato abbandonato in una delle tante postazioni di spaccio da un pusher che è fuggito alla vista della pattuglia della Municipale, trovando poi rifugio nella folta macchia vicina.

Il ritrovamento di ieri, l’ennesimo, è dovuto all’intensificarsi dell’azione di controllo disposta dal comandante Massimo Luschi, in accordo col sindaco e con l’amministrazione comunale di Fucecchio, sull’area collinare a nord di Fucecchio dove, da anni, i cittadini sono costretti a convivere con la presenza di spacciatori nascosti nei boschi e con un fitto viavai di clienti che arrivano con la propria auto per acquistare le sostanze stupefacenti.

“A seguito degli ultimi gravi fatti di cronaca (questi) – spiega il comandante Luschi – in accordo con il sindaco e con l’amministrazione comunale, abbiamo deciso di intensificare ulteriormente i controlli. Si tratta di un’attività che ha una duplice valenza: da un lato quella di tenere sotto controllo il territorio e dall’altro quello di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini. La nostra presenza rappresenta un deterrente per spacciatori e clienti”.

Adesso l’amministrazione comunale è in attesa delle decisioni che verranno prese dagli organi dello Stato dopo che il sindaco, su mandato dell’intero consiglio comunale, ha richiesto un Comitato Interprovinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica (qui per approfondire). Nel documento inviato al Prefetto a seguito dell’ultimo consiglio comunale straordinario, infatti, viene richiesta una presenza costante delle forze dell’ordine sull’intera zona per cercare di porre fine ad una piaga, quella delle presenza di spacciatori, che sta mettendo a dura prova l’intera comunità che vive sulle colline delle Cerbaie.