Scomparso da giorni, Matteo si è fatto vivo con la moglie

Si è limitato a parlare di motivi personali. Ma era un allontanamento volontario quello di Matteo Dini, salito su un treno a San Giuliano Terme e scomparso per la moglie, che aveva dato il via alle ricerche (qui la notizia).

Invece lui si era allontanato da solo lunedì scorso, per ragioni che non ha voluto raccontare. Comunque è vivo e sta bene e ha già avuto diversi contatti con la moglie, compresa una video chiamata.