Torna e trova il ladro in casa, arrestato dai carabinieri

A Buti, era il primo pomeriggio di ieri 16 settembre quando una donna di 67 anni è rientrata a casa e ci ha trovato un ladro in azione. Con estremo sangue freddo, ha chiamato subito il 112 che ha inviato i carabinieri di Buti e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pontedera.

I militari, giunti in pochissimi minuti, hanno bloccato il malvivente prima che riuscisse a darsi alla fuga. Il 26enne cittadino rumeno è stato quindi arrestato in flagranza di reato per tentato furto in una abitazione privata.