Allerta meteo per temporali, Empoli chiude i parchi

Alla luce dell‘allerta meteo codice giallo per i rischi idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti (questa) prevista per tutto il territorio comunale di Empoli, fino alle 14 di domani domenica 25 settembre 2022, il Comune di Empoli ha emesso una ordinanza che vieta le attività all’aperto.

Il provvedimento dispone che, fino al termine della criticità, è vietata qualunque attività all’aperto nei giardini e parchi pubblici del territorio comunale di Empoli, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili. I gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini e parchi pubblici devono garantire le condizioni di sicurezza delle aree verdi di loro pertinenza.

Il Comune raccomanda “ai cittadini di restare informati in merito all’evolversi della situazione meteo”, anche seguendo www.ilcuoioindiretta.it.