Inseguimento da film per le strade di Pontedera dopo il tentato furto alla Piaggio

Quando i carabinieri sono arrivati alla Piaggio a Pontedera, hanno visto due persone che, a piedi, uscivano dallo stabilimento industriale e che, alla vista dei militari, salivano su un furgone e tentavano la fuga ad alta velocità, forzando l’alt loro imposto. Iniziava così un breve inseguimento nell’area industriale circostante, durante il quale il furgone ha percorso vie e rotatorie contromano, invadendo anche marciapiedi e banchine ai margini della strada e mettendo in serio pericolo l’incolumità di altri utenti della strada.

Il furgone ha anche tentato di speronare le due auto dei carabinieri. Dal furgone, che dopo alcuni chilometri si è fermato a causa dei gravi danni subiti, sono scesi i due soggetti che sono scappati a piedi nelle campagne circostanti. Al termine dell’articolato inseguimento i militari, hanno raggiunto e bloccato uno dei due uomini. L’altro è ancora in fuga.

I carabinieri della compagnia di Pontedera hanno in arrestato in flagranza di reato il cittadino rumeno di 36 anni, responsabile del tentativo di furto. E’ stata una chiamata al 112 a portare sul posto il Radiomobile e i colleghi della stazione di Navacchio. Giunti sul luogo, i carabinieri si sono appostati e poco dopo hanno visto i due uscire. Il 36enne arrestato nella flagranza del reato di concorso in tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale è stato condotto in caserma per le formalità di rito e poi rinchiuso al carcere Don Bosco.