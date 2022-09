Ruba 100 euro circa di alcolici, denunciata

E’ stata sorpresa a rubare tre bottiglie di alcolici, del valore di quasi 100 euro, in un supermercato di San Giuliano Terme. Erano le 16 circa di ieri 23 settembre quando una pattuglia della squadra Volanti della questura di Pisa è arrivata sul posto. Gli agenti hanno identificato la 32enne di Pontedera, denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di furto in esercizio commerciale. La merce è stata restituita alla direzione del supermercato.

Nel corso di un altro servizio, gli agenti hanno rinvenuto un motociclo rubato, apparentemente abbandonato. Al controllo, il Piaggio Medley è risultato provento di furto denunciato lo scorso aprile alla stazione carabinieri di Porta a Mare. Il mezzo è stato affidato al soccorso stradale, per la successiva restituzione alla proprietaria che era impossibilitata al momento a recarsi sul posto per la riconsegna in quanto fuori città.