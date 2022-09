Si riapre il caso Scimmi: quella notte c’era un’auto

La giovane Sara Scimmi, a soli 19 anni perse la vita travolta da un mezzo di cui si persero le tracce, nel settembre del 2017, durante la notte, a Castelfiorentino. E, ora, si riapre il caso della tragedia avvenuta sulla statale 429.

Sarebbero infatti emersi nuovi elementi che hanno indotto la procura di Firenze – la famiglia si era rivolta ad uno studio legale americano, l’Emme Team di Chigago, che ha restaurato i video delle telecamere di sicurezza, riuscendo ad identificare un veicolo rimasto, fino ad oggi, ignoto – ad aprire un fascicolo per omicidio volontario, omissioni d’atti d’ufficio e altri reati.

A rendere nota la riapertura, dopo la denuncia da parte della famiglia, è lo stesso studio legale statunitense.

Il presunto responsabile, conducente di un mezzo pesante, individuato dopo l’incidente mortale, è stato assolto in primo grado – secondo i giudici non fu riconosciuto colpevole in quanto non c’era la prova che la ragazza fosse viva quando investita – anche se il pubblico ministero ha fatto appello e il processo è fissato per il prossimo anno.