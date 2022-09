Sono separati ma vivono ancora insieme, ex allontanato per maltrattamenti

Dopo anni di “angherie”, la donna ha finalmente trovato il coraggio di andare dai carabinieri e denunciare i maltrattamenti subiti dall’ex marito dal quale era separata, anche se i due ancora vivono sotto lo stesso. Per l’uomo, un 50enne, è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla donna.

I militari dell’Arma di San Miniato hanno da tempo messo in atto azioni rapide ed efficaci a tutela delle vittime di maltrattamenti reiterati nel tempo. La misura è nata da una denuncia presentata in seguito a una serie di maltrattamenti che la vittima subiva da tempo, a quanto ha raccontato. L’adozione del provvedimento cautelare richiesto dai militari è stata rapida, indice della massima attenzione riservata al fenomeno.

Le fattispecie dei reati inerenti i maltrattamenti e le violenze in danno delle categorie protette rappresentano oggi una delle priorità assolute nel lavoro dei carabinieri che, costantemente, improntano, in questo come in tanti altri ambiti ed in tutte le realtà locali del Paese, il proprio operato nel suscitare e rafforzare la fiducia nelle istituzioni, con l’obiettivo finale della tutela nei confronti di ogni cittadino, come è avvenuto, appunto, in questo caso.

Le vittime troveranno sempre, nelle stazioni dei carabinieri, un rifugio sicuro dove denunciare situazioni che, per vergogna o paura, non avrebbero mai avuto il coraggio di raccontare.