Aggredisce una guardia uscendo dall’ospedale e prova a colpire i carabinieri, che usano il taser

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno denunciato un uomo per lesioni personali, danneggiamento e resistenza a un pubblico ufficiale.

Ai militari è stato segnalato il comportamento di un uomo che aveva creato disordini all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello. L’uomo, all’atto di lasciare la struttura ospedaliera, aveva aggredito una guardia giurata in servizio, cagionandole lesioni.

In forte stato di agitazione, è stato individuato dai carabinieri in una delle strade circostanti l’ospedale e, alla vista dei militari, ha divelto dal suolo un palo della segnaletica stradale con il quale ha minacciato i carabinieri, provando a colpirli.

Vani risultavano i tentativi di riportare l’uomo alla calma e, pertanto, i militari hanno utilizzato il taser riuscendo ad immobilizzarlo e affidandolo alle cure dei medici.