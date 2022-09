Coronavirus, sono 5 i nuovi positivi nel Cuoio

Oggi 26 settembre sono 5 i nuovi casi di positività al coronavirus nei comuni del Cuoio: 3 a San Miniato, 1 a Castelfranco di Sotto e Fucecchio.

Sono 401 i nuovi casi di covid 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 90 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 311 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.397.751. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (450 persone) e raggiungono quota 1.304.313 (93,3% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 82.684 positivi, -0,1% rispetto a ieri. Di questi 177 (2 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Con gli ultimi casi salgono a 380.692 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (91 in più rispetto a ieri), 93.423 in provincia di Prato (25 in più), 110.080 a Pistoia (41 in più), 70.445 a Massa Carrara (19 in più), 149.180 a Lucca (48 in più), 162.182 a Pisa (19 in più), 126.585 a Livorno (41 in più), 127.050 ad Arezzo (54 in più), 100.401 a Siena (40 in più) e 77.158 a Grosseto (23 in più). A questi vanno aggiunti 555 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

In 82.507 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (51 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%). I 1.304.313 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.

Oggi non si registrano nuovi decessi.